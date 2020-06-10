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10 июня 2020 г.

Указ главы Республики Калмыкия от 7 июня 2020 года № 146 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия"

В соответствии с предложением Главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия от 3 июня 2020 г. № 5 "О значении показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019 на территории Республики Калмыкия" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Калмыкия от 27 марта 2020 года № 88 "О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Калмыкия" (с изменениями от 30 марта 2020 года № 94, от 3 апреля 2020 года № 98, от 16 апреля 2020 года № 106, от 17 апреля 2020 года № 112, от 22 апреля 2020 года № 124, от 29 апреля 2020 года № 126, от 11 мая 2020 года № 134, от 19 мая 2020 года № 137, от 22 мая 2020 года № 139) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

слова "7 июня 2020 года" заменить словами "21 июня 2020 года";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"посещение образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, среднее профессиональное и дополнительное образование. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, обеспечить работу дежурных групп численностью не более 10 человек;";

1.2. в пункте 4 слова "7 июня 2020 года" заменить словами "21 июня 2020 года";

1.3. в абзаце первом пункта 6.3 слова "7 июня 2020 года" заменить словами "21 июня 2020 года";

1.4. в приложении № 1 "Перечень организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, деятельность которых временно приостановлена на территории Республики Калмыкия":

раздел 1 "Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки" признать утратившим силу;

в разделе 7 "Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений":

позицию "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91" изложить в следующей редакции:

"Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.912(1)";

в разделе 10 "Розничная торговля непродовольственными товарами": позиции "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82", "Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89" признать утратившими силу;

дополнить сноской 2(1) следующего содержания:

"2(1) за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 1 настоящего Указа, в части работы дежурных групп.";

сноску 4 изложить в следующей редакции:

"4За исключением аптек и аптечных пунктов, предприятий торговли непродовольственными товарами с площадью открываемого объекта до 800 кв.м площади торгового зала при соблюдении ограничений на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м), и обязательном наличии отдельного наружного (уличного) входа.";

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца второго пункта 1.4, который вступает в силу с 9 июня 2020 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков



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