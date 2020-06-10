Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class

О качестве современных машин в Сети можно прочитать много замечательных историй. И отечественный автопром все никак не может выйти на нормальный уровень, и "японцы" уже не, и "немцы". Но мало кто из этих форумных бойцов способен на поступок жителя Канады.

Да Тонг Янг прилетел в Штутгарт, где расположена штаб-квартира Mercedes-Benz, чтобы выразить недовольство седаном S550 и качеством обслуживания у дилера в Ричмонде, сообщает издание Richmond News.

Дело в том, что мужчина купил новый автомобиль за 155 тысяч канадских долларов (7,9 млн рублей). А через год на пробеге 6 400 км у седана неожиданно заблокировался руль. В итоге канадец лишь по счастливой случайности не врезался в бетонную стену. Да Тонг Янг отправил машину в дилерский центр, где ему заменили рулевую рейку, но владельца S550 это не устроило. Он отказался ездить на седане - мол, теперь уже безопасным его вряд ли можно назвать.

Фото: Mercedes-Benz

Мужчина потребовал от автосалона поменять автомобиль на новый, а после отказа обратился в суд. Но канадец ничего не добился. Тогда он решил отправиться в Германию. Там с помощью друга он изложил свою проблему представителю Mercedes-Benz. По его словам, он полетел в ФРГ, чтобы найти справедливость не только для себя, но и для других водителей.

Однако Янг вновь не смог достичь нужного результата - он только получил электронное письмо, в котором говорилось, что компания займется этим вопросом. Канадец же заявил, что будет судиться и дальше. При этом машиной до сих пор никто не пользуется - она стоит в гараже.