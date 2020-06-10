Косачев прокомментировал стартующие 22 июня переговоры России и США

Хорошая новость для - без преувеличения - всего мирового сообщества: 22 июня в Вене стартуют переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Факт подтвержден обеими сторонами. На фоне двух "отягчающих обстоятельств" - плачевного состояния российско-американских отношений и твердого курса Вашингтона на разрушение всей системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями - это весьма важное событие, которое, полагаю, нужно поддержать ответственным политикам всего мира.

Другое дело, с чем именно американцы поедут в Вену. Увы, пока это открытый вопрос, поскольку веских оснований верить в серьезность их намерений, увы, недостаточно. Вполне можно предположить, что вступление в переговоры для администрации Белого дома, как и все, что он делает в последнее время - шаг с сугубо внутриполитическим (читай - предвыборным) прицелом. Трамп шел к своей победе на выборах в 2016 году с обещанием предпринять реальные шаги в направлении ядерного разоружения, но вместо этого в результате разрушительных действий Вашингтона у нас остался последний договор в сфере стратегической стабильности - СНВ-3.

Тревогу по поводу его судьбы высказывает отнюдь не только наша сторона, но и европейские союзники Америки, как и большинство ответственных экспертов в самих США. Даже известная искренними и не очень добрыми чувствами к России Washington Post в декабре в редакционной статье с большой озабоченностью писала: "Этот договор предусматривает подробный и весьма ценный режим контроля. Этот договор полностью отвечает интересам Соединенных Штатов, ограничивая количество самого опасного ядерного оружия и обеспечивая определенную степень предсказуемости будущего. ... Необходимость продлить срок действия СНВ-3 еще на три года очевидна. Именно поэтому безразличие Трампа к вопросу о продлении срока действия СНВ-3 ставит в тупик. Российские чиновники поднимают тему продления договора уже больше года. Но администрация Трампа, очевидно, не проводила никаких серьезных переговоров с Москвой по этому вопросу".

Озадачило то, что накануне венских переговоров их будущий участник с американской стороны опять упомянул Китай: "Китай также приглашен. Будет ли Китай добросовестно вести переговоры?", - написал Биллингсли в своем блоге в твиттере.

Увязка судьбы договора по СНВ с позицией третьей стороны, к тому же многократно заявленной ею самой (в частности, буквально сегодня официальным представителем МИД КНР - Пекин не собирается участвовать в переговорах), то есть попытка обусловить будущее двустороннего соглашения заведомо неисполнимым требованием об участии третьей стороны, наводит на подозрение о желании "подстелить соломки" и заранее объяснить свой отказ от продления соглашения.

Позиция же России предельно проста и неоднократно публично заявлена ее высшим руководством: как сказал президент России В.В.Путин, мы предлагаем продлить договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий. Увы, наша готовность, похоже, понимается так, будто договор больше нужен нам, чем Америке. Но на самом деле этот договор, последняя опора глобальной стратегической стабильности, нужен всему миру, и Россия действует именно как ответственный мировой игрок. Хотелось бы надеяться, что в Вене США вспомнят, что и они иногда выступали в этой роли…

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.