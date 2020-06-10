Microsoft выпустила новую версию WIndows 10 для всех. Как ее установить

Компания Microsoft сделала большое майское обновление Windows 10 доступным для большего числа пользователей и аппаратных конфигураций компьютеров и ноутбуков.

Официальный анонс Windows 10 May 2020 Update состоялся еще в конце мая, однако в нем были обнаружены ошибки и проблемы совместимости с "железом", поэтому Microsoft временно отказалась от массового развертывания.

Установить обновление можно вручную через "Центр обновлений" или же при помощи инструмента Media Creation Tool (однако лучше подождать, пока оно не появится в "Центре обновлений"). Согласно новой политике Microsoft, обновления не будут загружаться автоматически, без согласия пользователя.

Если обновления нет в "Центре обновлений", имеет смысл установить патч с номером KB456090 - он "приносит" апдейт на Windows 10 версий 1903 и 1909.