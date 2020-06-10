МИД РФ: Лукашенко посетит Парад в Москве 24 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Москву по случаю проведения Парада Победы 24 июня. Об этом проинформировал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на Параде Победы президента Беларуси Александра Лукашенко", - отметил дипломат Руденко​​​. По его словам, в условиях, когда пандемия идет на спад, "необходимо использовать момент для восстановления динамики взаимодействия во всех областях". Визит белорусского президента в Россию крайне важен для дальнейшего политического диалога между нашими странами.

Напомним, в конце мая президент России Владимир Путин принял решение о проведении 24 июня парада Победы, поскольку 9 мая из-за коронавируса торжества были ограничены лишь воздушной частью. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей.

В Москве ожидаются лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии. Еще несколько высокопоставленных гостей, приглашенный российской стороной, пока не подтвердили свой визит.