Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. По ее словам за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Кроме того она сообщила, что прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, а также обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования.

Также прокурор столицы поставил расследование на личный контроль, поручив обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.