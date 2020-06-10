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10.06.2020 19:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД

Текст: Сергей Бабкин

Расследовать дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет не окружное, а главное управление МВД по Москве. На этом настоял прокурор столицы Денис Попов, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Также прокурор взял расследование под личный контроль. Денис Попов потребовал, чтобы все следственные мероприятия проводились в установленные законом сроки, а также чтобы права всех сторон были соблюдены.

Напомним, что изначально дело было у одного из следователей УВД по Центральному административному округу.

Ранее появились сведения, что полиция нашла бар, где был Ефремов незадолго до аварии на Садовом кольце. Это заведение, как и все рестораны Москвы, в дни санитарных ограничений имеют право работать только на доставку. Посетители также могут забрать заказ сами. Полиция проверяет, не употреблял ли Ефремов алкоголь в баре в Плотниковом переулке.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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