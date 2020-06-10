Следователи выяснили, где был Ефремов незадолго до аварии

Полиция Москвы выяснила, что артист Михаил Ефремов незадолго до смертельной аварии на Садовом кольце был в баре в Плотниковом переулке. Там проводятся "следственные действия", сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

О каких именно мероприятиях идет речь, не уточнятся. Ранее в популярных пабликах также появились данные о том, что артист посещал бар перед тем, как попал в "пьяное" ДТП. Этот заведение в районе Арбата, как и другие рестораны Москвы, могут работать только на вынос. Однако в пабликах сообщалось, что Ефремов заходил в бар - представлены подтверждающие видеозаписи с камер уличного наблюдения. Представители заведения не смогли прокомментировать агентству эти сведения.

Напомним, что Михаил Ефремов на время следствия определен под домашний арест. Ему грозит лишение свободы до 12 лет.