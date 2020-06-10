ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения было выписано актеру Михаилу Ефремову в 2019-2020 годах, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, 11 административных правонарушений в области дорожного движения приходятся на 2020 год​​​.

Диокин уточнил, что в основном штрафы связаны с попаданием на камеры фото- и видеофиксации. Так, в числе нарушений, незначительное превышение скоростного режима, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки.

По словам офицера, в 2019 год артист совершил 39 правонарушений, которые, как правило, были связаны преимущественно с камерами. "Единственный был эпизод в Московской области - выезд на полосу встречного движения", - сказал он.

Диокин отметил, что фактов пьяного вождения в 2019 году и в этом году у актера не зарегистрировано. Представитель ГИБДД уточнил, что все штрафы за прошлый год артист оплатил. Пять из 11 пришедших в этом году еще не оплачены.