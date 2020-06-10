Милорад Додик примет участие в параде Победы в Москве

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик по приглашению российского лидера Владимира Путина примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, сообщили в среду в кабинете сербского политика.

Следует отметить, что Милорад Додик открыто выступает за расширение экономического и политического взаимодействия с Россией, подчеркивает важность объединения людей на основе общих человеческих ценностей и противодействия попыткам искажения истории. "Реабилитация фашизма и их пособников в последнее время приобретает все большие пугающие масштабы, - говорит он. - В этой связи борьба за общие человеческие ценности и объединение людей под этой эгидой становятся действенными механизмами отпора усилиям сторонников неофашизма. Во всяком случае, новые движения с идентичной нацизму идеологией все шире получают распространение в мире. Такие негативные тенденции угрожают стабильности и безопасности всего человечества. Неудивительно, что против этого зла опять выступают те же силы во главе с Россией и русским народом, боровшиеся в прошлом веке с гитлеровским фашизмом".

Между тем Милорад Додик представляет главным образом Республику Сербскую (входит в состав БиГ), где с особым пиететом политики и ученые в интервью "Российской газете" выражали свое позитивное отношение к Великой Победе и подвигу Воина-освободителя.

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович подчеркнул, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле.

"День победы над фашизмом отмечается во всем мире в память о героях, которые ценой своих жизней боролись против ужасного зла, поразившего человечество, чтобы мы все могли жить в свободном и справедливом мире, - считает политик. - Огромные жертвы и борьба за свободу оставили глубокий след в истории нашего народа, заставили нас развивать культуру памяти, напоминая подрастающим поколениям о важности антифашизма и роли сербского народа во Второй мировой войне. Тот вклад в борьбу и те жертвы со стороны сербского народа за лучший, более справедливый и толерантный мир, были чрезвычайно важны для слома фашизма и нацизма".

Глава Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубрилович сообщил, что в Республике Сербской бесспорен решающий вклад русского народа в победу над нацизмом и фашизмом в Европе, здесь энергично оказывают сопротивление любым попыткам ревизии этого несомненного исторического факта. "Войска советской Красной армии освободили более 10 государств нынешнего Европейского союза, а также другие страны, - напомнил он. - Каждый миролюбивый и доброжелательный человек должен преклоняться перед памятью этих жертв, потому что это самое меньшее, что мы можем для них сделать".

По словам политика, "Республика Сербская гордится геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе, наша обязанность и наш долг - передать следующим поколениям правду о героических страданиях человечества в борьбе с фашизмом и нацизмом, яростно противостоять всем попыткам пересмотра исторических фактов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем окружении".

Ректор Университета Восточного Сараево, профессор Милан Кулич отметил, что сербский народ гордится своим вкладом в борьбу с величайшим злом в истории человечества - фашизмом. При этом, по его мнению, в условиях непрекращающихся попыток ревизии итогов Второй мировой войны важно сосредоточить усилия на обучении подрастающих поколений, укреплении их понимания прошлого, важности Победы над нацизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон для возрождения идеологии зла.

Ректор обратил внимание на то, что сегодня многие уже забывают, умышленно или неумышленно, что сербы одними из первых в порабощенной Европе начали восстание против оккупантов и их приверженцев. "Сегодня намеренно пренебрегают тем фактом, что первый вооруженный отпор немецким оккупантам на просторах бывшей Югославии дали сербы из Боснии и Герцеговины, когда 3 мая 1941 года открыли огонь по немецкому патрулю в селе Доня Трамошня около Санского Моста, после чего двадцать из них были повешены, - напомнил он. - В потоке исторического ревизионизма сознательно подавляется тот факт, что именно в Герцеговине в начале июня 1941 года вспыхнуло первое восстание в порабощенной Европе, и это восстание приобрело массовый характер в конце июня, когда сербы узнали, что Гитлер напал на Советский Союз. Традиционная приверженность и любовь к "Матери России" привели к такому воодушевлению, эйфории и твердой убежденности в быстрый крах нацизма. Восставшие сербы из Герцеговины были уверены, что русские казаки за два месяца прибудут к ним, прогонят нацистов, а где-то даже начали готовиться встречать русских".

Напомним, что 24 июня в параде Победы в Москве примут участие и 75 сербских гвардейцев, а также президент Сербии Александр Вучич, что станет очередным подтверждением братских отношений между народами двух государств. Сам сербский лидер уже назвал "особой честью" приглашение российской стороны, подчеркивая, что он "с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади".