"Москвич-410". Кроссовер СССР, который сейчас не встретишь

В Сети вспомнили об уникальном "Москвиче-410". До наших дней сохранилось несколько образцов модели. Это подтверждают опубликованные фотографии.

"Москвич-410" является полноприводной версией "Москвича-402". Автомобиль повышенной проходимости выпускался серийно в период с 1957 по 1958 годы. За два года было собрано 1 035 машин.

Модель сохранила внешность "Москвича-402", она получила увеличенный до 220 мм дорожный просвет, усиленный кузов, более мощную подмоторную раму, рычажные амортизаторы взамен телескопических, а также передние брызговики, рулевой механизм от ГАЗ-М20 и иные модифицированные агрегаты.

Под капотом "Москвича-410" располагался 1,3-литровый двигатель мощностью 35 л.с. Максимальная скорость снизилась до 85 км/ч. Повышенные тяговые характеристики позволяли седану легко перемещаться по бездорожью. Для этого были специально подобранны передаточные отношения в трансмиссии, улучшена коробка передач, изменены размеры колёс.

В процессе эксплуатации было выявлено, что базовый кузов имел малый срок эксплуатации. Кроме этого, из-за центра тяжести машина обрела плохую управляемость на больших скоростях. К слову, на основе тех же узлов производился универсал "Москвич-411" с кузовом от "Москвича-423".

В дальнейшем "Москвич-410" уступил место специально созданному "Москвичу-410М". Модернизированную модель оснастили двумя ведущими мостами, зависимой подвеской всех колес, более усиленным кузовом, масляным радиатором собственной конструкции.

Что касается "Москвича-402", то он выпускался с 1956 года по 1958 год. Всего за это время с конвейера московского завода сошло более 87 тысяч автомобилей с индексом -402, включая модификации -423, -410 и -411.

Отметим, сегодня на российском рынке предлагается несколько седанов повышенной проходимости - Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway. Отечественная модель появилась в 2018 году. Переднеприводная Lada получила защитный пластиковый обвес, 17-дюймовые колесные диски, дорожный просвет в 203 мм, специальные настройки шасси, а также доработанный интерьер со вставками серого или оранжевого цветов.