"Москвич-410". Кроссовер СССР, который сейчас не встретишь

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«Москвич 410» - полноприводная модификация модели М-402. Серийно автомобиль производился с 1957 года. Автомобиль в целом сохранил внешность модели "Москвич 402". Дорожный просвет был сильно увеличен и составлял 220мм. Машина также получила усиленный кузов и рычажные амортизаторы взамен телескопических.В модели М-410 использовался двигатель номинальным объемом 1,3 литра и мощностью 35 л.с. от М-402. Максимальная скорость снизилась до 85 км/ч.Рулевой механизм этой модели достался от ГАЗ-М20. _____________________________ #autohistory #historiccar #historicauto #carhistory #deteiling #madeinussr #moscvich #azlk #vaz #lada #jiguli #sovietcar #401 #ussr #ussrcars #ussrspareparts #moskow #moskvich412 #москвич #азлк #реставрацияавто #ссср #сделановссср #советскиеавто #иж #гараждеда #408 #2140 #москвич410 #sovietclassic
В Сети вспомнили об уникальном "Москвиче-410". До наших дней сохранилось несколько образцов модели. Это подтверждают опубликованные фотографии.
"Москвич-410" является полноприводной версией "Москвича-402". Автомобиль повышенной проходимости выпускался серийно в период с 1957 по 1958 годы. За два года было собрано 1 035 машин.
Модель сохранила внешность "Москвича-402", она получила увеличенный до 220 мм дорожный просвет, усиленный кузов, более мощную подмоторную раму, рычажные амортизаторы взамен телескопических, а также передние брызговики, рулевой механизм от ГАЗ-М20 и иные модифицированные агрегаты.
Под капотом "Москвича-410" располагался 1,3-литровый двигатель мощностью 35 л.с. Максимальная скорость снизилась до 85 км/ч. Повышенные тяговые характеристики позволяли седану легко перемещаться по бездорожью. Для этого были специально подобранны передаточные отношения в трансмиссии, улучшена коробка передач, изменены размеры колёс.
В процессе эксплуатации было выявлено, что базовый кузов имел малый срок эксплуатации. Кроме этого, из-за центра тяжести машина обрела плохую управляемость на больших скоростях. К слову, на основе тех же узлов производился универсал "Москвич-411" с кузовом от "Москвича-423".
В дальнейшем "Москвич-410" уступил место специально созданному "Москвичу-410М". Модернизированную модель оснастили двумя ведущими мостами, зависимой подвеской всех колес, более усиленным кузовом, масляным радиатором собственной конструкции.
Что касается "Москвича-402", то он выпускался с 1956 года по 1958 год. Всего за это время с конвейера московского завода сошло более 87 тысяч автомобилей с индексом -402, включая модификации -423, -410 и -411.
Отметим, сегодня на российском рынке предлагается несколько седанов повышенной проходимости - Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway. Отечественная модель появилась в 2018 году. Переднеприводная Lada получила защитный пластиковый обвес, 17-дюймовые колесные диски, дорожный просвет в 203 мм, специальные настройки шасси, а также доработанный интерьер со вставками серого или оранжевого цветов.