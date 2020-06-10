Песков поддержал заявления Патрушева о попытке Запада расколоть общество в РФ

Заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам к Конституции - мнение Кремля, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, поддерживают ли в Кремле такие заявления, Песков ответил: "Безусловно".

"Об этом неоднократно говорилось ранее. Много есть примеров. Я не вижу необходимости их перечислять. Речь идет, в целом, о концептуальной линии, которая последовательно проводится в отношении нашей страны. Это очевидно и видно невооруженным глазом", - заметил представитель Кремля.

На вопрос, о каких странах идет речь, Песков сказал, что Патрушев назвал "определенные неправительственные и правительственные организации".