По просьбам фанатов: обзор флагманского и при этом недорогого ноутбука

Большинство пользователей привыкли считать, что флагманский значит дорогой. Но у компании Huawei на этот счет иное мнение: свежая новинка Huawei MateBook 13 на базе процессора AMD оказалась на 20 тысяч дешевле предыдущей версии с чипсетом Intel. Давайте разберемся, какую выгоду, кроме цены, получит пользователь?

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в картонной коробке и в комплектацию входят сам лэптоп, блок питания на 65 Вт, провод зарядки USB-C, которая совместима со смартфонами и планшетами, и краткая инструкция по эксплуатации. На MateBook 13 установлена операционная система Windows 10 Home. Вы сразу сможете приступить к работе.

Дизайн

Huawei MateBook 13 AMD в космическом сером цвете производит приятное впечатление. На верхней крышке вы не найдете ничего лишнего - только надпись Huawei: дизайн лаконичный и элегантный. На правой боковой грани располагается порт USB-C, аналогичный порт есть и слева.

Производительность

Как мы уже упоминали выше, ноутбук построен на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U со встроенной графикой Radeon Vega 8. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб. Это мощные показатели, а значит, процессор справляется со всеми необходимыми задачами - начиная от работы с офисными документами и заканчивая монтированием видео. Кроме того, ноутбук отлично поддерживает игры. Обновленная система охлаждения Huawei Shark Fin 2.0 отличается сниженным уровнем шума и быстрым отводом тепла. Модель также обладает накопителем емкостью на 512 ГБ.

Фото: HUAWEI

Дисплей

Экран Huawei MateBook 13 AMD имеет диагональ 13 дюймов, разрешение 2K (2160 х 1440 пикселей) и соотношение сторон 3:2. При таких параметрах по вертикали пользователь видит больше контента, чем на ноутбуках с соотношением 16:9, а значит на MateBook 13 удобнее работать с текстами и таблицами. Ширина рамок экрана составляет всего 4,4 мм, а сам дисплей занимает 88% поверхности крышки ноутбука. Углы обзора отличные.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура Huawei MateBook 13 AMD имеет комфортный ход клавиш. Она сможет дать фору даже более дорогим моделям. Естественно, присутствует и подсветка. Нельзя не отметить и большой тачпад - он не скрипит, не люфтит и очень удобен в использовании. Также присутствует сканер отпечатков пальцев - он встроен в кнопку питания, располагается над клавиатурой справа и работает быстро и четко.

Автономность

Huawei MateBook 13 AMD имеет емкую батарею 41,7 Вт*ч, и одного заряда аккумулятора хватает на 11,6 часа просмотра загруженного видео в формате 1080p. Это многообещающий результат - вы сможете пользоваться ноутбуком без подзарядки целый день. Быстрая зарядка тоже присутствует: достаточно подсоединить устройство к сети на 15 минут, чтобы запитать его для офисной работы в течение 2,3 часа.

Интересные фишки

Тем, кто печется о конфиденциальности, наверняка понравится решение Huawei для веб-камеры - как и в других современных моделях бренда, она спрятана в клавиатуру между клавишами F6 и F7 и поднимается нажатием. Еще одним плюсом является функция "Мультискрин" Huawei Share. Она значительно упрощает передачу файлов между устройствами. Приложив смартфон к фирменной наклейке на корпусе ноутбука, вы получите его проекцию и доступ к приложениям и памяти прямо на экране лэптопа.

Вывод

Huawei MateBook 13 AMD - отличный ноутбук, который должен найти своего покупателя. У него яркий широкий экран с качественной картинкой, мощный процессор, достаточная автономность и привлекательная цена - 59 990 рублей. Предзаказ на Huawei MateBook 13 AMD начнется в онлайн-магазине бренда с 11 июня, и первые покупатели получат в подарок фирменный планшет. С 19 июня ноутбук поступит в открытую продажу.