Попова заявила о сохранении масочного режима на всей территории России

Масочный режим сохраняется во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на снятие ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что специального средства защиты от коронавирусной инфекции, такого, как вакцина, пока еще нет, поэтому необходимо самостоятельно беречь свое здоровье. Важно соблюдать все противоэпидемические рекомендации, подчеркнула главный санитарный врач в интервью "Комсомольской правде".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах. "Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию ", - подчеркнула Вуйнович.