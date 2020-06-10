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10.06.2020 07:21
Рубрика: Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима на всей территории России

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Масочный режим сохраняется во всех субъектах Российской Федерации, несмотря на снятие ограничений. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Она напомнила, что специального средства защиты от коронавирусной инфекции, такого, как вакцина, пока еще нет, поэтому необходимо самостоятельно беречь свое здоровье. Важно соблюдать все противоэпидемические рекомендации, подчеркнула главный санитарный врач в интервью "Комсомольской правде".

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что россиянам необходимо продолжать носить маски в общественных местах. "Маски обезопасят от вирусов в тех местах, где невозможно избегать скопления людей и соблюдать дистанцию ", - подчеркнула Вуйнович.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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