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10.06.2020 23:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат потерпевшей стороны потребовал проверить все нарушения Ефремова

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Нарушения ПДД, которые ранее совершал артист Михаил Ефремов, должны быть проверены на предмет возможной коррупционной составляющей. Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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"Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов ранее не лишался водительских прав", - подчеркнул юрист. Ранее были опубликованы сведения о том, что артист только за последний год более 50 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Во всех случаях наказаниями были штрафы, до лишения прав дела не доходило. Адвокат Добровинский считает, что сейчас настало время проверить, как и кем составлялись протоколы. И не было ли оснований для лишения Ефремова водительских прав.

Ранее прокуратура, контролирующая расследование смертельного ДТП с участием артиста, подтвердила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. По факту сбыта наркотиков также возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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