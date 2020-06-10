Адвокат потерпевшей стороны потребовал проверить все нарушения Ефремова

Нарушения ПДД, которые ранее совершал артист Михаил Ефремов, должны быть проверены на предмет возможной коррупционной составляющей. Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"Я направлю запрос в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом Ефремов ранее не лишался водительских прав", - подчеркнул юрист. Ранее были опубликованы сведения о том, что артист только за последний год более 50 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Во всех случаях наказаниями были штрафы, до лишения прав дела не доходило. Адвокат Добровинский считает, что сейчас настало время проверить, как и кем составлялись протоколы. И не было ли оснований для лишения Ефремова водительских прав.

Ранее прокуратура, контролирующая расследование смертельного ДТП с участием артиста, подтвердила, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. По факту сбыта наркотиков также возбуждено уголовное дело.