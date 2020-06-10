Новости

Google выпустила бета-версию Android 11 22:49
Принца Бельгии оштрафуют за нарушение карантина 22:17
Госкомпании получат льготные кредиты на цифровую трансформацию 22:07
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката 22:00
Александр Вучич: Россию и Сербию объединяет честная дружба 21:48
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову 21:45
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым 21:17
В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона 21:13
Белгородские ученые запатентовали десерт для профилактики рака 21:09
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры 20:59
Пентагон: Талибы никогда не угрожали США 20:40
Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня 20:38
Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами 20:35
Минобрнауки пересмотрит организацию обучения в вузах 20:17
На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

Текст: Александр Степанов

В рамках расследования уголовного дела актера Михаила Ефремова возбуждено дело о сбыте наркотиков.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Катастрофу с участием Ефремова смотрят миллионы

Как сообщает Главное управление МВД РФ по Москве, в ходе следствия был установлен факт сбыта наркотиков Михаилу Ефремову неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…)

В ведомстве отметили, что уголовное дело уже передано для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что полиция установила бар, куда заходил Ефремов незадолго до аварии. Сейчас полиция выясняет, не употреблял ли актер алкоголь в этом заведении, несмотря на запрет на посещение.

Также в столичном ГИБДД рассказали, что Михаилу Ефремову было выписано 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения в 2019-2020 годах. В числе нарушений - незначительное превышение скоростного режима, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки.

Кроме того, появилась информация, что могут назначить психолого-психиатрическую экспертизу. Этот вопрос будет решаться в рамках расследования дела. Также планируется назначить техническую экспертизу автомобиля, на котором актер совершил аварию, чтобы исключить версию неисправности машины.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости
На Михаила Ефремова надели электронный браслет

Как ранее сообщала "Российская газета", авария произошла в понедельник вечером на Смоленской площади. Ефремов, двигавшийся на своем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В последствии мужчина скончался в больнице. Медосвидетельствование показало, что у Ефремова было 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

9 июня актер был отправлен под домашний арест. Суд запретил актеру выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, Ефремов не имеет права отправлять корреспонденцию, общаться ни с кем кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников ФСИН. Актеру уже предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Сенатор ответила на заявление Зеленского о "стыде россиян" за Крым
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Губернатор Подмосковья готов открыть рестораны и торговые центры
Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир