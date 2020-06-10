Полиция установила факт сбыта наркотиков Ефремову

В рамках расследования уголовного дела актера Михаила Ефремова возбуждено дело о сбыте наркотиков.

Как сообщает Главное управление МВД РФ по Москве, в ходе следствия был установлен факт сбыта наркотиков Михаилу Ефремову неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…)

В ведомстве отметили, что уголовное дело уже передано для расследования в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Ранее сообщалось, что полиция установила бар, куда заходил Ефремов незадолго до аварии. Сейчас полиция выясняет, не употреблял ли актер алкоголь в этом заведении, несмотря на запрет на посещение.

Также в столичном ГИБДД рассказали, что Михаилу Ефремову было выписано 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения в 2019-2020 годах. В числе нарушений - незначительное превышение скоростного режима, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств, нарушение разметки.

Кроме того, появилась информация, что могут назначить психолого-психиатрическую экспертизу. Этот вопрос будет решаться в рамках расследования дела. Также планируется назначить техническую экспертизу автомобиля, на котором актер совершил аварию, чтобы исключить версию неисправности машины.

Как ранее сообщала "Российская газета", авария произошла в понедельник вечером на Смоленской площади. Ефремов, двигавшийся на своем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В последствии мужчина скончался в больнице. Медосвидетельствование показало, что у Ефремова было 1,05 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

9 июня актер был отправлен под домашний арест. Суд запретил актеру выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом. Кроме того, Ефремов не имеет права отправлять корреспонденцию, общаться ни с кем кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников ФСИН. Актеру уже предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек.