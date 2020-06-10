Число пассажиров на МЦД увеличилось на 20% после окончания самоизоляции

После завершения режима самоизоляции, 9 июня, по маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) было совершено на 20% поездок больше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

В частности, в первый день после отмены режима самоизоляции в столице по диаметрам было совершено 265,2 тысячи поездок, что на 20% больше, чем за предыдущий день. При этом относительно июня прошлого года пассажиропоток все еще сильно ниже - почти на 48%. "Несмотря на постепенное снятие ограничений, просим пассажиров носить маски и перчатки в общественном транспорте для безопасности себя и окружающих", - сказали в пресс-службе.

Меры профилактики в поездах и на станциях диаметров после отмены режима самоизоляции ослаблять не планируется. На МЦД ежедневно проводят дезинфекцию остановочных пунктов, 12 раз в сутки обрабатывают все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: двери турникетных павильонов, кассовые окна, поручни эскалаторов, билетные автоматы, скамейки и информационные табло. В начале мая все двери павильонов были открыты для бесконтактного прохода пассажиров, также установлены санитайзеры и размещены плакаты об обязательном соблюдении масочного режима.

Трижды в день дезинфицируют подвижной состав, в том числе генератором "холодного" тумана. В поездах "Иволга" работают системы обеззараживания воздуха, которые уничтожают до ста процентов микробов.