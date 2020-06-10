Массовые мероприятия в Москве могут разрешить в начале июля

Отменить запрет на массовые мероприятия в Москве могут уже в начале июля. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявил мэр Сергей Собянин.

В своем выступлении глава города подчеркнул, что речь идет о посещении театров, кино, спортивных мероприятий и концертных залов.

Сейчас Москва, как уже писала "РГ", сняла самые строгие санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, отменена система пропусков. Все данные о выданных разрешениях на перемещение по городу будут уничтожены.