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10.06.2020 13:21
Рубрика: ДТП

Половина ДТП с мотоциклами происходит по вине тех, кто ими управляет

Текст: Владимир Баршев
В половине аварий с двухколесной техникой виноваты сами мотоциклисты и велосипедисты. Такой вывод можно сделать из анализа аварийности с ними, который провело управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За пять месяцев этого года в столице зарегистрировано 93 аварии с мототранспортом. В них погибло 9 человек и 93 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число происшествий уменьшилось на 49,2 процента, погибших на 25 процентов и раненых на 52,3 процента.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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Больше половины - 51,6 процента - этих аварий произошло по вине самих мотоциклистов. При этом основными нарушениями правил стали несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил перестроения, а также неправильный выбор дистанции.

За эти пять месяцев с участием велосипедистов произошло 65 дорожно-транспортных происшествий, что на 9,7 процентов меньше, чем в 2019 году. К счастью, погибших в них не зафиксировано. Количество пострадавших снизилось на 7 процентов. Если в прошлом году пострадал 71 велосипедист, то в этом году - 66.

Почти половина аварий - 49 процентов - произошла из-за нарушений правил самими велосипедистами. Это нарушение правил проезда пешеходных переходов, проезд на красный свет и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем владельцам мототранспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования. А при движении на велосипеде оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных и резких маневров.

Использование защитной экипировки и светоотражающих элементов обеспечат необходимую безопасность.