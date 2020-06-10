Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Михаила Ефремова

Прокуратура Москвы проконтролирует полноту и своевременность действий ответственных должностных лиц по исполнению домашнего ареста Михаила Ефремова.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокуратура Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения ФСИН требований закона при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, прокуратура проследит за соблюдением Ефремовым, наложенных на него судом запретов и ограничений.

Во вторник вечером Таганский суд по ходатайству следствия избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа. Согласно решению суда ему запрещены прогулки, разговоры по телефону и пользование интернетом, а также общение со СМИ. Выходить из дома, расположенного в одном из арбатских переулков он сможет только по решению следователя и только для визита к врачу или для проведения следственных действий.

Пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что с целью осуществления контроля за соблюдением возложенных судом запретов к Ефремову будут применены технические средства контроля. В том числе ему должны надеть контрольное-следящие устройство - так называемый "электронный браслет".

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Срок наказания по этой статье предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Во время заседания в Таганском суде сам актер согласился с предъявленным обвинением и мерой пресечения, а также назвал произошедший инцидент виновником которого он явился - "чудовищным".

Прокурор в суде поддержал ходатайство следователя и так же отметил, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

В свою очередь, судья при вынесении решения учла в том числе, то что в течении года Ефремов неоднократно был оштрафован за нарушение ПДД.

Авария, виновником которой стал Ефремов, произошла 8 июня вечером у дома 3 на Смоленской площади. Артист на своем джипе на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с курьерским фургоном. 57-летний Сергей Захаров, несмотря на усилия медиков, через несколько часов скончался от травм в больнице. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, кроме того в его крови были обнаружены следы наркотиков.