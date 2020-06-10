Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни. Такой срок в своем выступлении на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом обозначил мэр Сергей Собянин.

"Полностью победить вирус невозможно. Но в наших силах сделать эпидемиологическую ситуацию управляемой, без всплесков", - подчеркнул глава города. Мэр заявил, что ограничения будут сниматься в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее "РГ" сообщала, что массовые мероприятия в столице могут разрешить уже в начале июля.