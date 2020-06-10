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10.06.2020 16:40
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Специалисты назвали "беспробочные" часы для выезда завтра на дачу

Текст: Ирина Огилько

В Центре организации дорожного движения назвали самое удобное время для выезда из столицы в сторону области в предпраздничный день.

11 июня автомобилистам стоит выезжать в сторону Подмосковья до 15:00 или после окончания часа пик, то есть после 21:00. Специалисты отметили, что без массового выезда не обойдется, ведь впереди три выходных дня, да и четверг для многих пройдет с сокращенным режимом работы.

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Затруднения в движении транспорта ожидаются на всех вылетных магистралях, но наибольшее количество пробок возможно там, где идет реконструкция или ремонт. Это Минское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинградское шоссе, Ленинский проспект, проспект маршала Жукова, Волгоградский проспект, а также как правило загруженные трассы: Щелковское шоссе, Волоколамское шоссе и другие.

Напомним, что завтра возможно ухудшение погоды, которое также повлияет на скорость транспортного потока, реакцию водителей, а также увеличит количество мелких ДТП.

Авто ПДД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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