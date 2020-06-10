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10.06.2020 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронеже задержан полицейский, устроивший смертельное ДТП

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже задержан 24-летний сотрудник полиции, накануне вечером на личном автомобиле выехавший на тротуар и сбивший трех пешеходов. Один из них погиб, две женщины находятся в реанимации.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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Авария произошла во вторник около 19.20, водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ГИБДД рассматривает различные версии произошедшего - в том числе неисправность автомобиля и уход от другого транспортного средства.

- Полицейский задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Он отказался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, - рассказали в региональном управлении СК. В ближайшее время правоохранителю будет определена мера пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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