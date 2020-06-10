Чем дольше нижегородцы живут в режиме самоизоляции, тем больше желание заняться спортом не в режиме онлайн, а на улицах, стадионах, в спортивных комплексах. О том, когда они откроются, выживут ли вообще после пандемии, как будут восстанавливаться и какие спортивные события ожидают жителей региона в ближайшее время, рассказал министр спорта региона Артем Ефремов.

Футбольному клубу "Нижний Новгород" давно ставят задачу выйти в Российскую премьер-лигу, а затем и в еврокубки. Сейчас свободен легендарный российский тренер Юрий Семин, не рассматривается ли его кандидатура для приглашения на пост главного тренера нижегородского клуба?

Артем Ефремов: Я уважаю и ценю Юрия Семина - это Человек с большой буквы в российском футболе, но считаю вопрос немного неуместным, так как у ФК "Нижний Новгород" уже есть прекрасный тренер. Может быть он менее титулованный, но он должен вывести наш клуб в премьер-лигу. Второе, что хочу сказать: в футбольном клубе есть президент, спортивный директор, трансфертный комитет, этот вопрос - их прерогатива. С моей стороны будет некорректно обсуждать приглашение Семина в наш клуб.

Появилась информация, что на базе академии футбола ФК "Нижний Новгород" откроется секция для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Когда она начнет работу и для какой категории инвалидов?

Артем Ефремов: Распоряжение о передаче футбольного поля около стадиона "Нижний Новгород" для этих занятий уже есть. Поле, правда небольшое, 20 на 40 метров, но рядом находится помещение с санузлами для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), подготовлены раздевалки.

Тренировочный процесс сдерживает лишь пандемия. Для кого эта секция? Есть разные категории инвалидов, секция открыта для всех: пусть создают свою команду и становятся участниками нашей главной команды - футбольного клуба "Нижний Новгород", участвуют в параллельных зачетных соревнованиях, представляя клуб. Сильнейших из лиц с ОВЗ возьмем в сборную команды Нижегородской области.

С высоты канатной дороги нижегородский лыжный трамплин выглядит почти готовым, единственное - вокруг него неухоженная территория. Когда Нижний Новгород сможет принять соревнования летающих лыжников?

Артем Ефремов: Территория скоро будет обустроена и, думаю, станет частью одной из лучших набережных в России. В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода там планируется создать "оазис" спорта, на котором смогут найти себе занятие и любители скандинавской ходьбы, и роликов, и велосипедов, и скейтбординга. Тренировки летающих лыжников мы увидим уже в этом году. Кстати, подъемник на трамплине, возможно, будет работать по типу пассажирского эскалатора, чтобы на нем могли кататься наши бабушки и дедушки. Кроме того, сейчас думаем над тем, чтобы под трамплином разместить центр скейтбординга, перевезти туда оборудование с первого в истории чемпионата Европы, который прошел в городе в прошлом году. Надеемся, что получится такой своеобразный центр тинейджеров, где дети смогут посвятить себя любимому виду спорта.

Также мы работаем над модернизацией школы гребли, рассматриваем вопрос об инвестициях в Гребной канал. Это необходимо для наших гребцов, которые занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. А обустройство Гребного канала сделает набережную еще красивее.

Какие международные спортивные мероприятия планируют проводить в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году и где есть информация о них, если график утвержден?

Артем Ефремов: Да, такие соревнования планируются, график уточняем. Скорее всего, будет проведен один из этапов кубка Европы по пятиборью и детско-юношеские состязания по футболу.

Какие массовые физкультурные мероприятия планируется провести в Нижнем Новгороде и области в рамках празднования 800-летия?

Артем Ефремов: Возможно, организуем состязания на Кубок памяти Александра Невского по различным видам спорта и возрастным категориям и аналогичные соревнования на Кубок губернатора. Не исключено, что проведем фестиваль единоборств во всем их многообразии.

Кроме того, у нас сложилась традиция проведения полумарафонов, заплывов через Волгу - мы обязательно продолжим эти начинания. Также сейчас в рамках программы "Активный житель" мы разрабатываем специальное мобильное приложение для смартфонов. Пока я не могу раскрыть вам все его секреты, но уже известно, что приложение будет монетизировано через доброрубль. В программе сможет зарегистрироваться любой житель области.

Какие новые спортивные проекты запланированы к реализации в Нижегородской области?

Артем Ефремов: Самый главный и большой проект - это вовлечение нашего стадиона "Нижний Новгород" в активное пользование. Также в рамках "Школы 800" (комплекс зданий строящейся в Нижнем Новгороде самой большой школы в России - прим. "РГ") возле корпусов появятся небольшие футбольные поля и дополнительный центр образования "Искра" на территории бывшего детского лагеря в Борском районе. Дополнительно к детскому кванториуму там построят ледовую арену и футбольное поле - все тоже к 800-летию Нижнего Новгорода. Также в рамках инвестиционных проектов планируется модернизация стадиона "Труд" и лагеря "Олимпийские надежды" - в нем нужно увеличить количество мест для спортсменов и превратить его в круглогодичный лагерь для различных видов спорта, в том числе фехтования, регби, киберспорта.

Во многих городах России набирает популярность скандинавская ходьба, существуют такие проекты как "Тропа здоровья", "Экологическая тропа", "Прогулки с палочками", "Исторические маршруты". В Нижнем Новгороде на территории больницы имени Семашко есть оборудованный, специализированный маршрут с информацией о его длине и сложности. Возможно ли создание подобных маршрутов в лесопарковых зонах региона?

Артем Ефремов: С точки зрения финансовых вливаний - это, пожалуй, самый недорогой вид спорта. Я сам занимаюсь ходьбой и в свободное от работы время стараюсь обязательно пройти восемь-десять километров. Возьмем этот вопрос в проработку, надо изучить парковые зоны и найти места, где такие маршруты можно проложить.

Что будет с многострадальным стадионом "Водник"?

Артем Ефремов: На "Водник" надо отыскать хорошего крепкого инвестора, который найдет силы и средства вовлечь объект в спортивный оборот. Я считаю, что он должен работать в едином проекте вместе со стадионом "Динамо", чтобы культивировать на двух площадках разные виды спорта. Например, на "Динамо" развивать большой футбол, бег и плавание, а на "Воднике" - хоккей и зальные виды спорта. С моей точки зрения, это гораздо выгоднее, так как виды спорта не будут дублироваться на двух площадках, и мы избавимся от конкуренции хотя бы в одном районе. С "Динамо", правда, могут возникнуть сложности, так как собственник стадиона - "Динамо" (Москва). Но мы постараемся найти возможность для заключения такого инвестиционного контракта.

Возможно ли привлекать к занятиям с учениками на пришкольных стадионах и площадках тренеров спортивных школ?

Артем Ефремов: Пришкольные стадионы находятся в ведении министерства образования, но я считаю это предложение не очень правильным. Школьный спорт все-таки призван нести просто общую физическую культуру. Да и пришкольные стадионы и площадки не предназначены даже для полупрофессионального спорта, только для физкультуры. Думаю, нам нужно развивать и возвращать дворовый спорт и через инструкторов взаимодействовать со спортивными школами. Я вижу здесь больше перспектив для развития.

Какие меры поддержки запланированы для технических видов спорта с учетом уже имеющейся в области гоночной трассы "Нижегородское кольцо"? Есть ли у минспорта программа поддержки талантливых детей в неолимпийских видах спорта? Например, в шоссейно-кольцевых мотогонках больших успехов добился Илья Василевский, но у родителей не хватает средств, чтобы ребенок продолжал расти как спортсмен.

Артем Ефремов: Наслышан о достижениях нижегородцев, в том числе Ильи Василевского, и очень хочу развивать это направление. Предварительные переговоры у меня уже прошли с нашим автогонщиком, чемпионом Алексеем Васильевым. Планируем с ним еще встречу и наметим план развития, пообщаемся с руководством мотошколы. Финансовую поддержку всей школы не гарантирую, но помочь Илье Василевскому, думаю, сможем. Кроме того, постараемся провести у нас какие-либо соревнования. Я буду прилагать к этому все вои силы.

Как и за счет чего сейчас выживают физкультурно-оздоровительные комплексы? Что их ожидает в будущем? Известно ли, когда они откроются?

Артем Ефремов: Я был инициатором запрета на массовые групповые тренировки. Считаю это целесообразным и поддерживаю решение Роспотребнадзора о предварительном согласовании тренировок только профессиональным спортсменам и только на открытом воздухе. Им разрешат заниматься после результатов анализов на коронавирус. Например, в эту категорию входит футбольный клуб "Нижний Новгород". Команде обязательно нужно тренироваться, потому что отсутствие занятий повлечет отставание в турнирной таблице. Сейчас у ребят заканчивается индивидуальный цикл тренировок, которые они проводили в парках, пришло время перейти к тренировкам с мячом.

Мы не можем допустить роста заболевших, поэтому надо перетерпеть и пережить пандемию. Думаю, что отсутствие тренировок у непрофессиональных спортсменов не повлечет за собой каких-то серьезных последствий.

Что касается ФОКов - и частных, и государственных, - то они будут выживать в первую очередь за счет энергоэффективности. Например, снижать затраты за счет освещения, экономии воды, тепла, чтобы в дальнейшем направить эти средства на поддержку тренеров, которые даже сейчас не остановили свою работу и проводят занятия онлайн. Кроме того, мы договорились, что они будут взаимодействовать друг с другом и делиться опытом, рассказывать друг другу о том, что они внедрили. Пока открыть ФОКи не представляется возможным.