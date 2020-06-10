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10.06.2020 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нижегородский журналист предстанет перед судом за фейк о COVID-19

Текст: Мария Волкова, Андрей Чугунов (Нижний Новгород)

В Богородский городской суд поступило уголовное дело в отношении журналиста о распространении фейковой информации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Журналист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". В пресс-службе суда пояснили, что речь идет о размещении поста об обстоятельствах эпидемии и распространении на территории Российской Федерации COVID-19.

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По данным следствия, в середине апреля журналист, будучи администратором открытого новостного Telegram-канала, имеющего 1306 подписчиков, подготовил, разместил и тем самым публично распространил заведомо ложную информацию, способную спровоцировать панику и нарушение правопорядка. Этот пост стал доступен неограниченному числу пользователей интернета и был просмотрен не менее 717 раз. Сотрудники УФСБ по региону предприняли меры по блокировке этого сообщения.

Александр Пичугин, в отношении которого возбуждено это уголовное дело, сообщил "РГ", что намерен вместе с адвокатом доказывать в суде свою невиновность. "В материалах следствия я не увидел четкого доказательства своей вины. В тексте, о котором идет речь, использовался литературный прием "остранение". Он призван показать читателю известные явления, не называя их традиционными словами. Это была попытка предупредить правоохранительные органы, что массовые службы могут привести к всплеску COVID-19", - пояснил он.

Происшествия Правосудие Следствие Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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