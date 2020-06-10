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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осиновое дело

Одни слепили дело, другие его одобрили, третьи человека осудили. Все при деле!
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
11 июня очередной мировой судья начнет рассматривать дело Александра Войтова, который три года назад, решив помочь маме с заготовкой дров, попал под уголовное преследование. Это уже третий судебный процесс по делу о девяти осинах.
Александр Войтов: Я все делал как положено, по закону. А из меня почему-то хотят сделать "черного лесоруба", уголовника... Для чего? Фото: Из личного архива Елены Войтовой Александр Войтов: Я все делал как положено, по закону. А из меня почему-то хотят сделать "черного лесоруба", уголовника... Для чего? Фото: Из личного архива Елены Войтовой
Александр Войтов: Я все делал как положено, по закону. А из меня почему-то хотят сделать "черного лесоруба", уголовника... Для чего? Фото: Из личного архива Елены Войтовой

"РГ" уже писала о том, как Александр Войтов стал "уголовником", загремев под статью. Напомним, он приехал из Алтайского края погостить к маме, в новосибирскую деревню Алексотово. И решил заодно помочь ей с дровами. Делал все по закону: оплатил в лесхозе четыре кубометра древесины, получил ордер, показал его мастеру лесохозяйственного участка. Мастер в ордере расписался и отправил Войтова пилить деревья самостоятельно.

Фото: iStock
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Как удалось выяснить "РГ" в областном министерстве природных ресурсов и экологии, Войтов в принципе не должен был ничего пилить сам - по ордеру ему должны были выдать уже заготовленные дрова, а не отправлять его на лесосеку. Кроме того, мастер не указал Войтову точных координат, где надо пилить, и не предупредил его о том, что неподалеку находится Здвинский заказник, где заготовки дров запрещены.

В этом-то заказнике и поймали Александра с бензопилой. Он успел спилить девять осин. Ущерб оценили как значительный - около 23 тысяч рублей (!?) - и возбудили уголовное дело. Александр настаивает: у него и в мыслях не было нарушать закон. Но почему-то правоохранительным органам проще придерживаться той точки зрения, что виноват как раз он, а не мастер, который не глядя подписал ордер до заготовки и послал рубщика на все четыре стороны.

Мировой судья в Здвинском районе Новосибирской области признал Войтова виновным, но апелляционная инстанция этот приговор отменила. Второй судья взял самоотвод. После этого дело Войтова пришлось передать в соседний район, Куйбышевский, потому как в Здвинском мировые судьи кончились. "Осинное" дело попало мировому судье Анастасии Колотовой, которая повела себя с Александром и вовсе как с закоренелым уголовником - вынесла постановление о заключении его под стражу, мотивируя это тем, что он якобы перестал являться на судебные заседания.

Александр Войтов, решив помочь маме с заготовкой дров, попал под уголовное преследование

Об этом неожиданном повороте "РГ" написала 28 ноября прошлого года. В тот момент супруге Александра Елене не было известно, где находится ее муж, и она была в состоянии, близком к помешательству. Александра за несколько дней до этого пригласили на беседу в полицию, и после этого он пропал: кто-то говорил, что он в камере одной из колоний в Рубцовске; кто-то - что из Рубцовска его этапировали в Куйбышев спецвагоном. В общем, правоохранительная система работала на полную катушку. При этом сама судья Анастасия Колотова в тот момент была в отпуске. На следующий день после выхода материала "РГ" Куйбышевский районный суд отменил постановление мирового судьи, и Александра выпустили на свободу. В деле не оказалось подтверждений того, что он был уведомлен о тех заседаниях, на которые не являлся. Как рассказывали Александр и Елена, которые тогда жили в Рубцовске (это больше чем за 800 километров от Куйбышевского суда), к ним домой не приходили ни почтальоны, ни судебные приставы, чтобы сообщить о заседаниях.

Вернувшись из отпуска, судья Колотова продолжила рассматривать дело Войтова и в результате сочла его виновным. Любопытно, что ущерб по делу за это время снизился в два раза - до 11 тысяч рублей. Тут все зависит от того, какие методики и коэффициенты применять. Хотя и так очевидно, что ущерб от действий Войтова мизерен по сравнению с теми миллиардными масштабами, в которых работают настоящие "черные лесорубы".

В январе нынешнего года Войтову назначили штраф - 25 тысяч рублей. От наказания его тут же освободили, поскольку срок давности по делу истек. Но дело не в штрафе, говорит Александр, дело в принципе. Мириться с несправедливостью он не намерен, защита Войтова обжаловала приговор, и его снова отменили. В постановлении апелляционной инстанции сказано, что судья нарушила ряд процессуальных норм, например отмела ряд доказательств защиты без всякой мотивировки. Теперь за дело возьмется мировой судья другого судебного участка Куйбышевского района.

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Что ж, все по-нашему, по-прежнему... И как это знакомо: "У нас правоохранительные органы не ошибаются... Раз попал, значит, найдут за что сядешь". Юристы считают, что его дело надо бы давно закрыть, а Войтова оправдать. Но прокуратура продолжает поддерживать обвинительный приговор, а судьи - судить... В чем тут дело? Может быть, журналист исказил и подтасовал факты? Нет. Ни одного опровержения на публикации газеты не было. Да и не могло быть - все проверено и выяснено. Тогда дело в работниках правоохранительных органов. Одни слепили дело, другие его одобрили, третьи человека осудили. Все при деле! И никого не волнует судьба маленького человека. Его переживания и страдания. О какой справедливости мы тогда говорим? И кто положит этому равнодушию и безразличию чиновников от правосудия конец? Может быть, их начальники обратят внимание на третью публикацию газеты?

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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