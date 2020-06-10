11 июня очередной мировой судья начнет рассматривать дело Александра Войтова, который три года назад, решив помочь маме с заготовкой дров, попал под уголовное преследование. Это уже третий судебный процесс по делу о девяти осинах.

"РГ" уже писала о том, как Александр Войтов стал "уголовником", загремев под статью. Напомним, он приехал из Алтайского края погостить к маме, в новосибирскую деревню Алексотово. И решил заодно помочь ей с дровами. Делал все по закону: оплатил в лесхозе четыре кубометра древесины, получил ордер, показал его мастеру лесохозяйственного участка. Мастер в ордере расписался и отправил Войтова пилить деревья самостоятельно.

Как удалось выяснить "РГ" в областном министерстве природных ресурсов и экологии, Войтов в принципе не должен был ничего пилить сам - по ордеру ему должны были выдать уже заготовленные дрова, а не отправлять его на лесосеку. Кроме того, мастер не указал Войтову точных координат, где надо пилить, и не предупредил его о том, что неподалеку находится Здвинский заказник, где заготовки дров запрещены.

В этом-то заказнике и поймали Александра с бензопилой. Он успел спилить девять осин. Ущерб оценили как значительный - около 23 тысяч рублей (!?) - и возбудили уголовное дело. Александр настаивает: у него и в мыслях не было нарушать закон. Но почему-то правоохранительным органам проще придерживаться той точки зрения, что виноват как раз он, а не мастер, который не глядя подписал ордер до заготовки и послал рубщика на все четыре стороны.

Мировой судья в Здвинском районе Новосибирской области признал Войтова виновным, но апелляционная инстанция этот приговор отменила. Второй судья взял самоотвод. После этого дело Войтова пришлось передать в соседний район, Куйбышевский, потому как в Здвинском мировые судьи кончились. "Осинное" дело попало мировому судье Анастасии Колотовой, которая повела себя с Александром и вовсе как с закоренелым уголовником - вынесла постановление о заключении его под стражу, мотивируя это тем, что он якобы перестал являться на судебные заседания.

Александр Войтов, решив помочь маме с заготовкой дров, попал под уголовное преследование

Об этом неожиданном повороте "РГ" написала 28 ноября прошлого года. В тот момент супруге Александра Елене не было известно, где находится ее муж, и она была в состоянии, близком к помешательству. Александра за несколько дней до этого пригласили на беседу в полицию, и после этого он пропал: кто-то говорил, что он в камере одной из колоний в Рубцовске; кто-то - что из Рубцовска его этапировали в Куйбышев спецвагоном. В общем, правоохранительная система работала на полную катушку. При этом сама судья Анастасия Колотова в тот момент была в отпуске. На следующий день после выхода материала "РГ" Куйбышевский районный суд отменил постановление мирового судьи, и Александра выпустили на свободу. В деле не оказалось подтверждений того, что он был уведомлен о тех заседаниях, на которые не являлся. Как рассказывали Александр и Елена, которые тогда жили в Рубцовске (это больше чем за 800 километров от Куйбышевского суда), к ним домой не приходили ни почтальоны, ни судебные приставы, чтобы сообщить о заседаниях.

Вернувшись из отпуска, судья Колотова продолжила рассматривать дело Войтова и в результате сочла его виновным. Любопытно, что ущерб по делу за это время снизился в два раза - до 11 тысяч рублей. Тут все зависит от того, какие методики и коэффициенты применять. Хотя и так очевидно, что ущерб от действий Войтова мизерен по сравнению с теми миллиардными масштабами, в которых работают настоящие "черные лесорубы".

В январе нынешнего года Войтову назначили штраф - 25 тысяч рублей. От наказания его тут же освободили, поскольку срок давности по делу истек. Но дело не в штрафе, говорит Александр, дело в принципе. Мириться с несправедливостью он не намерен, защита Войтова обжаловала приговор, и его снова отменили. В постановлении апелляционной инстанции сказано, что судья нарушила ряд процессуальных норм, например отмела ряд доказательств защиты без всякой мотивировки. Теперь за дело возьмется мировой судья другого судебного участка Куйбышевского района.

Что ж, все по-нашему, по-прежнему... И как это знакомо: "У нас правоохранительные органы не ошибаются... Раз попал, значит, найдут за что сядешь". Юристы считают, что его дело надо бы давно закрыть, а Войтова оправдать. Но прокуратура продолжает поддерживать обвинительный приговор, а судьи - судить... В чем тут дело? Может быть, журналист исказил и подтасовал факты? Нет. Ни одного опровержения на публикации газеты не было. Да и не могло быть - все проверено и выяснено. Тогда дело в работниках правоохранительных органов. Одни слепили дело, другие его одобрили, третьи человека осудили. Все при деле! И никого не волнует судьба маленького человека. Его переживания и страдания. О какой справедливости мы тогда говорим? И кто положит этому равнодушию и безразличию чиновников от правосудия конец? Может быть, их начальники обратят внимание на третью публикацию газеты?