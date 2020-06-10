АО "Транснефть - Западная Сибирь" сэкономило 121 тонну условного топлива от реализации энергосберегающих мероприятий

АО "Транснефть - Западная Сибирь" по результатам выполнения мероприятий в рамках программ энергосбережения и повышения энергоэффективности получило экономию топливно-энергетических ресурсов на уровне 121 т условного топлива.

Экономия за первые четыре месяца текущего года составила около 3 млн рублей. Основной результат был получен от оптимизации технологических процессов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также от очистки внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров - грязеуловителей на каждом технологическом участке МН и МНПП. Всего в текущем году планируется выполнить очистку от асфальтопарафинистых смол более чем 19,8 тысяч км внутренней поверхности трубопроводов. Это позволит снизить удельное количество потребляемой электрической энергии, используемой для транспортировки углеводородного сырья и продуктов его переработки.

Экономия АО "Транснефть - Западная Сибирь" от оптимизации эксплуатации автомобильной техники составила порядка 22 тонн условного топлива. Сократить расходы на моторное топливо позволило использование системы ГЛОНАСС/GPS для контроля за передвижением транспорта и специальной техники по установленным маршрутам и минимизация непроизводительных пробегов.

В мае АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступило к выполнению работ по техническому перевооружению теплоцентрали линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Москаленки" и центрального теплового пункта нефтеперекачивающей станции (НПС) Каштан. На данных объектах будет смонтировано оборудование с более высоким КПД. На НПС Сокур будут заменены два ротора магистральных насосных агрегатов.

Кроме того, до конца года будет произведена модернизация систем теплопотребления административно-бытовых и производственных зданий Ишимского, Омского районного нефтепроводных управлений, Центральной базы производственного обслуживания с установкой контроллеров регулирования температурного режима внутри помещений.

Также с целью повышения энергоэффективности на объектах АО "Транснефть - Западная Сибирь" будет продолжена работа по замене светильников. В административно-бытовых и производственных помещениях будет установлено 4 995 светодиодных ламп, в том числе светильников с датчиками движения.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"