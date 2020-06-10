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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полимеры в помощь

На Таймыре спасатели перегруппировались в зоне утечки ГСМ
Текст: Алексей Бондарев ("Российская газета", Норильск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Масштабы спасательных работ на месте нефтяного ЧП в Красноярском крае растут. МЧС России сообщает о начале зачистки мелких озер, ложбин и ручьев неподалеку от ТЭЦ-3. В таких природных углублениях собирается впитавшееся в грунт дизтопливо.

Откачкой солярки и снятием пораженной почвы занимаются почти семьсот человек и 264 единицы техники. Мобильные группы передвигаются вдоль русла реки Амбарная и собирают с поверхности пятна топлива во временные мягкие резервуары. А затем перекачивают в быстровозводимые герметичные хранилища, которые устанавливают в прибрежной зоне. Только за последние сутки было собрано 3,6 тысячи кубометров топливноводяной смеси.

Фото: Правительство Красноярского края
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Между тем красноярские ученые предложили использовать в работах по очистке грунта специальные сорбенты. Это полимерный пористый материал, обладающий высокой поглощающей способностью. Как поясняют в Сибирском госуниверситете науки и технологий, в его состав входят микроорганизмы, способные разлагать нефть. Размножаясь, они "съедают" нефтепродукты, а затем и сам сорбент. "В этом уникальность технологии: не требуется сбора и утилизации. Все разлагается вместе с нефтью, при этом восстанавливается растительный покров. В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы", - заявляет один из авторов проекта Сергей Верховец.

Выясняются постепенно и виновники ЧП. В среду в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ-3 - директора Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. Официальный представитель СК России Светлана Петренко прокомментировала это событие так: "Установлено, что с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капремонта. Между тем в ноябре 2018 года его в нарушение установленного порядка в отсутствие требуемого заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством главного инженера ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Алексея Степанова актом, утвержденным директором Павлом Смирновым".

Между тем

По данным МЧС России, только за прошедшие сутки в районе техногенной катастрофы собран 3691 кубометр топливно-водяной смеси. В течение суток с акватории реки Амбарная было собрано 3,03 тысячи кубометров топливно-водяной смеси, всего с начала работ - 6,72 тысячи. Всего же спасателями за все время работ собрано почти девять тысяч кубометров.

Кроме того, за время противоаварийной операции в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено почти тридцать тысяч тонн загрязненного поверхностного грунта.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
С места разлива топлива в Норильске вывезли 30 тысяч тонн грунта

Еще одна цифра, по которой можно судить о масштабах развернувшейся операции, - 8000 квадратных метров обработанной сорбентом территории. И это только за сутки. А всего загрязненной территории обработано чуть более 40 тысяч из 180 тысяч квадратных метров общей площади загрязнения.

Сейчас группировка спасателей увеличена на 8 человек и составляет теперь 681 человек. Им в помощь - 266 единиц техники. Из авиации задействовано 10 воздушных судов.

При этом местным силам МЧС приходится работать на два фронта. В регионе не отступают паводки. По прежнему остаются подтоплены 59 домов и 97 приусадебных участков в 10 населенных пунктах края. В Ачинском районе на железной дороге произошла просадка грунта 200 метров.

Подготовил Тимофей Борисов

Общество Экология Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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