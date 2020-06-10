Двухэтажки, простроенные в Ленинском округе Омска в середине прошлого века, давно разрушаются. Несколько лет назад власти признали их аварийными и кормят жильцов обещаниями о переселении, но сносить опасные развалюхи не торопятся.

Елена Самонова: Одного взгляда на наш дом достаточно, чтобы понять - жить в нем опасно. Фото: Светлана Сибина/РГ

- Жить в нашем доме страшно, - рассказала "РГ" жительница обшарпанной двухэтажки Елена Самонова. - Полы прогнили до такой степени, что проваливаются стулья. Стены - черные от плесени, плитка и обои отваливаются. Из-за сырости постоянно простужается внук, слегла мама. Все чаще приходится вызывать скорую.

Дом на 1-й Тепловозной улице признали аварийным еще шесть лет назад, с тех пор - тишина. Поскольку на двухэтажке давно поставили крест, то и на ремонт рассчитывать не приходится. Искрит проводка, коммуникации пребывают в плачевном состоянии. Горячей воды в доме не было никогда. Но платить за коммуналку, в том числе за содержание и ремонт жилья, жильцам приходится по полной программе.

- Власти не только тянут со сносом, не объясняя причин проволочки, но еще и советуют нам как малоимущим встать в очередь на жилье. Но какая очередь, если дом аварийный? Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру, - констатирует Елена Самонова.

- Мы провели проверку и выяснили, что нарушения законодательства налицо. Межведомственная комиссия признала дом непригодным для проживания еще в 2014-м году, все сроки расселения истекли. Прокуратура обратилась с иском в суд, и теперь городским властям придется устранять нарушения по решению суда, - пояснил "РГ" старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

Между тем медлить с переселением опасно. Недавно в таком же аварийном доме на соседней улице Воровского произошло ЧП. В подъезде двухэтажки рухнул потолок, "зацепив" одну из квартир. Чудо, что никто не пострадал.

- Это просто ужас. Дом разваливается на глазах. Перекрытия потолка приходится подпирать бревнами, рушится фасад, выпадают куски стен, - рассказывает мать маленьких детей Анастасия Борисенко. - Обещали расселить еще в прошлом году, но что-то пошло не так.

Жильцы дома на Воровского за долгие годы куда только ни обращались, но чиновники зашевелились только после обрушения. Правда, их предложения владельцев комнат в бараке совсем не устраивают: в мэрии им сообщили, что дом расселят... до конца 2024 года. А до переселения собственники сами обязаны поддерживать помещения в пригодном состоянии - то есть, судя по всему, следить, чтобы больше ничего не обваливалось. Единственное, что может утешить - желающим мэрия готова предоставить на время жилье в маневренном фонде.

Тем временем обстоятельства обрушения в подъезде ветхой двухэтажки изучают в следственном комитете. Возможно, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц. "По предварительным данным, ни управляющая компания, ни администрация муниципалитета адекватных мер по обеспечению безопасных условий проживания граждан не предпринимали. И дом до сих пор не расселен, и ремонт не проведен", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Справка "РГ"

По данным Омской мэрии, в 2020 году из аварийных домов планируют переселить 296 омичей, для которых купят 119 квартир. В прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" новоселами стали 223 обитателя ветхого жилья. Всего до 2025 года планируется расселить 1 711 квартир в 139 многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Новое жилье в течение ближайших пяти лет получат четыре тысячи омичей. В первую очередь новоселами становятся обладатели судебных квартир. Регламент переселения граждан установлен соответствующей федеральной программой. Квартиры покупаются с отделкой под ключ в новых домах и предоставляется по принципу "метр в метр". Однако фактически омичи получают жилье большей площади. Одна из проблем, тормозящих переселение, - отсутствие у застройщиков подходящих по размеру квартир.