Подросток, готовивший теракт в Красноярске, признан невменяемым

Подросток, в отношении которого УФСБ России по региону возбуждено несколько уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, нуждается в лечении, поскольку серьезно болен, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Юноша был задержан в апреле: он готовил вооруженное покушение на школу. У него были изъяты взрывные устройства, которые он изготовил самостоятельно, руководствуясь инструкциями, найденными в Сети, и обрез охотничьего ружья. С помощью этого арсенала подросток намеревался совершить теракт.

В ходе расследования уголовных дел подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, выявившая у него психическое заболевание. По мнению экспертов, юноша нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа.

Уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Что касается уголовных дел, связанных с подготовкой к теракту, их расследование также завершено.