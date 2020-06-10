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10.06.2020 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростехнадзор назвал возможную причину аварии в Норильске

Текст: Александр Проценко

Одной из версий Ростехнадзора о причинах аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, приведшей к разливу нефтепродуктов, названа изношенность оборудования, сообщил ТАСС. Но окончательная причина будет названа только после проведения всестороннего расследования.

Фото: Предоставлено Гринпис России
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержано по делу о разливе нефтепродуктов

"Сооружения эксплуатируются с 1985 года", - сказали ТАСС в Ростехнадзоре, отвечая на вопрос, могла ли авария на ТЭЦ-3 произойти из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте. Поэтому, считают в ведомстве, вариант с изношенностью тоже возможен и рассматривается. Однако реальную причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование, - подчеркнули в ведомстве.

Также в Ростехнадзоре отметили, что аварийный резервуар НТЭК с 2016 года находился на ремонте. "Что касается аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар и теперь продолжает числиться в ремонте", - сообщил представитель ведомства.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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