В Томске возбудили дело о гибели вахтовика в обсерваторе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели в обсерваторе "Зеленый мыс" под Томском вахтовика, вернувшегося с Чаяндинского месторождения. 43-летний мужчина умер от инфаркта.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева. - Выясняются все обстоятельства его гибели.

Еще один из вахтовиков, проходящих карантин в этом обсерваторе, скончался от инсульта. Его доставили из "Зеленого мыса" в тяжелом состоянии в региональный сосудистый центр ТОКБ, где он на второй день умер в палате интенсивной терапии. Следователи проводят по данному факту проверку. Не исключено, что будет возбуждено второе уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что при поступлении в обсерватор никто из постояльцев на здоровье не жаловался. По данным работодателя, каждый вахтовик, прибывший из Якутии, был клинически здоров, с отрицательным диагнозом COVID-19.