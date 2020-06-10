На Ставрополье возбудили дело о попытке скрыть чуму свиней

В Ставропольском крае уголовное дело за пособничество в нарушении ветеринарных правил возбудили в отношении начальника Изобильненской станции по борьбе с болезнями животных. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, мужчина помог руководству колхоза скрыть вспышку африканской чумы свиней на предприятии.

- В сентябре 2019 года начальник станции оказал пособничество в нарушении руководством СПК "Колхоз "Терновский" ветеринарных правил, где нелегально забили и захоронили 928 свиней, зараженных АЧС, - говорится в сообщении следственного ведомства.

В итоге пришлось временно остановить производство на одном из краевых мясокомбинатов, куда поставляли свиней из колхоза. Предприятие из-за простоя потеряло около 42 миллионов рублей, еще шести миллионов лишился бюджет Ставрополья - эти деньги выплатили при изъятии продукции на мясокомбинате.

Дело заведено по двум статьям - части 1 статьи 249 УК РФ "Пособничество в нарушении ветеринарных правил" и части 3 статьи 286 "Превышение должностных полномочий". Сейчас следователи собирают доказательства, проводят обыски и изымают документы.

Как сообщалось ранее, очаг африканской чумы свиней в Труновском районе Ставропольского края выявили в середине октября прошлого года. Тогда были уничтожены больше 5,5 тысяч свиней.