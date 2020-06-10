Музей-заповедник на острове Кижи открылся для туристов

Музей-заповедник на острове Кижи с 10 июня открылся для туристов. Об этом официально сообщила пресс-служба музея.

Можно осмотреть основную экспозицию музея-заповедника. Правда пока запрещены посещения интерьеров. Передвигаться по острову необходимо в масках и перчатках. Добраться до острова можно, воспользовавшись услугами частных перевозчиков.

"РГ" писала о том, что в отреставрированной Преображенской церкви уже смонтировали резной иконостас. Высота его центральной части превышает семь метров, длина - почти 24. По количеству икон иконостас в церкви, охраняемой ЮНЕСКО, можно отнести к наиболее масштабным иконостасам Русского Севера.

19 августа 2020 года в праздник Преображения Господня в Преображенской церкви пройдет первая служба.