В Петербурге вновь заработают парикмахерские и библиотеки

С 15 июня в Петербурге смогут работать парикмахерские, фотосалоны, библиотеки и бани. А вот желающим посетить салон красоты, придется подождать минимум до июля, сообщает администрация Северной столицы.

Помимо предприятий, оказывающих бытовые услуги, будет разрешена работа мебельных салонов. Также заработает каршеринг и откроются научные учреждения.

Предприятиям разрешат открыться в рамках первого этапа снятия ограничений. Ко второму этапу в городе планируют перейти в конце июня, если будет позволять эпидемическая обстановка. Ориентировочно он должен начаться с 25 июня. Тогда в Петербурге может открыться навигация по рекам и каналам, правда, кормить на теплоходах не будут. Зато могут заработать летние веранды в кафе. Пока желающим перекусить ресторанной едой приходится довольствоваться едой на вынос или заказывать доставку.

Также на втором этапе рассматривается возможность открытия дворцово-парковых ансамблей и зоопарка.

Салоны красоты могут открыться лишь на третьем этапе, в июле. Уже известно, что разрешат им работать по предварительной записи. Тогда же могут распахнуть свои двери фитнес-клубы и оздоровительные комплексы.

Ряд послаблений в городе уже введен. Например, разрешена работа непродовольственных магазинов.