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10.06.2020 18:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы РК Фото: Пресс-служба главы РК
Фото: Пресс-служба главы РК

Все попытки диверсий на полуострове, которыми управляли с Украины, обречены на полный провал. Об этом на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксенов, комментируя предотвращенный ФСБ на одном из рынков Симферополя теракт.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым
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Он напомнил, что сотрудники спецслужбы изъяли у подозреваемых в подготовке теракта самодельные взрывные устройства, оружие, а также доказательства связей с украинскими радикалами.

Глава республики отметил, что после госпереворота в 2014 году терроризм стал неотъемлемой частью государственной политики Украины, а сама соседняя страна для российского Крыма - постоянным источником террористической угрозы. По словам Аксенова, в разные годы она проявлялась в разнообразных формах - от попыток диверсий до водной блокады.

- Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат: полный провал, - подчеркнул глава Крыма и напомнил о мощнейшем контртеррористическом потенциале, что способен полностью обезопасить крымчан от любых угроз.

Поблагодарив сотрудников регионального управления ФСБ за отличную системную работу, Аксенов выразил уверенность в том, что террористы и их пособники "получат по заслугам".

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