Музеи Крыма откроют для посещения с 15 июня

С 15 июня музеи Крыма снова станут доступными для посетителей. Нормы, в соответствии с которыми в конце марта был введен на запрет культурных учреждений, изъяты из указа главы РК о режиме повышенной готовности.

В комментарии "РГ" директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин рассказал, что еще месяц назад музейные учреждения Крыма разработали необходимые регламенты для "вхождения в режим открытости".

- В музей будут допущены индивидуальные посетители, - рассказал он. - Если будут создаваться экскурсионные группы, - они будут небольшие (5-10 человек в зависимости от площади выставочных залов, включенных в экскурсию). Как и во всех учреждениях, будем замерять у посетителей температуру, специальное место оборудуем для дезинфекции.

Кроме того, с 15 июня в республике возобновятся экскурсии в пещерные комплексы. По требованию Роспотребнадзора на объектах будет действовать масочный режим (одноразовую маску можно будет приобрести в кассе), а экскурсионную группу можно будет сформировать не более чем из пяти туристов.

Напомним, из-за профилактики распространения коронавируса все музеи и выставки в Крыму закрыли с 27 марта.

Ранее официальный портал правительства РК сообщил, что с 15 июня в Крыму отменяются ограничения для работы кафе и ресторанов при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.