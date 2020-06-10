С 15 июня в Крыму откроются кафе и рестораны

Ограничения для работы кафе и ресторанов в Крыму отменены с 15 июня. Об этом сообщает официальный портал правительства Республики Крым.

Возобновление работы предприятий общественного питания возможно при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. В частности, сотрудникам кафе и ресторанов перед началом работы обязаны измерять температуру. В заведениях общепита необходимо соблюдать социальную дистанцию, в общей доступности должны быть средства дезинфекции рук, а в самих помещениях необходимо проводить регулярную санитарную обработку. Нарушений этих требований чревато закрытием предприятий общепита сроком на 90 дней.

С 1 июня в Крыму уже могут работать летние площадки кафе и ресторанов. Многие их владельцы возобновили работу, другие еще не решились на этот шаг. С 15 июня средства размещения Крыма смогут принимать на отдых жителей республики, а с 1 июля ожидается начало заезда туристов из других регионов России.