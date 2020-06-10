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10.06.2020 16:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму полицейских обвинили в халатности после гибели 6-летней девочки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК по РК и Севастополю по результатам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики, повлекшей смерть без вести пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Как ранее сообщала "РГ", 39-летний житель поселка Ленино после рыбалки и алкогольного пикника с отцом ребенка сначала изнасиловал, а потом утопил беспомощную девочку в Северо-Крымском канале, чтобы скрыть следы преступления.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Следователям уже удалось убедиться, что жестокое преступление можно было бы предотвратить, если бы органы профилактики своевременно обратили внимание на асоциальный образ жизни рецидивиста, освободившегося из тюрьмы в мае 2019 года. Ранее он был судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование. Но после выхода из колонии мужчина, как выяснилось, по-прежнему вел асоциальный образ жизни и постоянно злоупотреблял алкоголем.

- При этом сотрудники полиции такое поведение процессуально не фиксировали и не ставили подозреваемого под административный надзор, - пояснили в СК. - В результате у него создалось ощущение собственной бесконтрольности, что и стало одной из причин совершения им в пьяном виде особо тяжких преступлений в отношении ребенка.

Выяснилось также, что и мать девочки пр детях злоупотребляла спиртными напитками, за что не раз привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Но органы профилактики смотрели на эти факты сквозь пальцы, словно не замечая ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- При наличии тревожных сведений многодетная семья, находящаяся в социально опасном положении, на учет не была поставлена, профилактические мероприятия не проводились, - констатировали в СК. - Следствие даст жесткую принципиальную оценку всей цепочке должностных лиц органов системы профилактики, которые были обязаны немедленно реагировать на все эти факты. Однако этого не было сделано, из-за чего в отношении безвинного малолетнего ребенка было совершена серия особо тяжких преступления.

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