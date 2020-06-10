В Крыму полицейских обвинили в халатности после гибели 6-летней девочки

Главное следственное управление СК по РК и Севастополю по результатам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов профилактики, повлекшей смерть без вести пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Как ранее сообщала "РГ", 39-летний житель поселка Ленино после рыбалки и алкогольного пикника с отцом ребенка сначала изнасиловал, а потом утопил беспомощную девочку в Северо-Крымском канале, чтобы скрыть следы преступления.

Следователям уже удалось убедиться, что жестокое преступление можно было бы предотвратить, если бы органы профилактики своевременно обратили внимание на асоциальный образ жизни рецидивиста, освободившегося из тюрьмы в мае 2019 года. Ранее он был судим за кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование. Но после выхода из колонии мужчина, как выяснилось, по-прежнему вел асоциальный образ жизни и постоянно злоупотреблял алкоголем.

- При этом сотрудники полиции такое поведение процессуально не фиксировали и не ставили подозреваемого под административный надзор, - пояснили в СК. - В результате у него создалось ощущение собственной бесконтрольности, что и стало одной из причин совершения им в пьяном виде особо тяжких преступлений в отношении ребенка.

Выяснилось также, что и мать девочки пр детях злоупотребляла спиртными напитками, за что не раз привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Но органы профилактики смотрели на эти факты сквозь пальцы, словно не замечая ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- При наличии тревожных сведений многодетная семья, находящаяся в социально опасном положении, на учет не была поставлена, профилактические мероприятия не проводились, - констатировали в СК. - Следствие даст жесткую принципиальную оценку всей цепочке должностных лиц органов системы профилактики, которые были обязаны немедленно реагировать на все эти факты. Однако этого не было сделано, из-за чего в отношении безвинного малолетнего ребенка было совершена серия особо тяжких преступления.