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03.06.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму крестного шестилетней девочки обвинили в ее убийстве

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым предъявило обвинение 39-летнему жителю поселка Ленино. Мужчина надругался над шестилетней девочкой, а потом утопил ее в Северо-Крымском канале, сообщает пресс-служба ГСУ.

Как ранее писала "РГ", по подозрению в убийстве ребенка был задержан близкий друг семьи, который, как выяснилось, был еще и крестным отцом девочки. Он вызвался проводить ее домой с места рыбалки после совместного распития алкоголя с отцом крестницы. Вскоре девочка пропала, ее объявили в розыск, а на следующий день тело нашли в водоеме неподалеку от места пикника взрослых.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

- По пути домой, используя беспомощное состояние ребенка, подозреваемый совершил в отношении нее преступления сексуального характера, - рассказали в пресс-службе ГСУ. - Затем, понимая, что девочка не умеет плавать, столкнул ее в воду, где она погибла от утопления.

Следователи СК и МВД благодаря современной криминалистической технике и проведенным экспертизам смогли быстро доказать вину мужчины в содеянном и задержать его.

- На допросе он признался в убийстве в полном объеме, а во время следственного эксперимента на месте трагедии рассказал и показал, как совершал преступления, - пояснили в ГСУ. - Ранее мужчина был не раз судим за различные преступления - кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование. Последний раз он освободился из колонии в мае 2019 года.

Следователи уже вышли в суд с ходатайством об аресте предполагаемого убийцы девочки и ее отца, который, будучи пьяным, оставил дочь в опасной ситуации. Первому инкриминируют насильственные действия сексуального характера и убийство, сопряженное с изнасилованием (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132, пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ). Отцу девочки - статью 125 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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