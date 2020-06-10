Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября

В среду на 39-й внеочередной сессии депутаты заксобрания Кубани проголосовали за постановление "О назначении выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края". Принято решение, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Председатель парламента региона Юрий Бурлачко в своем выступлении уточнил, что решение о дате дня голосования должно быть принято ЗСК не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

- Законодательство нас обязывает назначить дату выборов в период с 4 по 14 июня, а сегодня 10 июня. Таким образом, принимая решение о назначении выборов на 13 сентября, мы укладываемся в предусмотренный законом интервал, - сказал спикер, которого цитирует пресс-служба администрации региона. - После официального опубликования принятого постановления стартует избирательная кампания. Губернатор избирается один раз в пять лет.

Как уже сообщалось, нынешний губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уже заявил о своем желании баллотироваться на новый срок.