Курорты и детские лагеря Челябинской области откроются 1 июля

Летняя оздоровительная компания стартует на Южном Урале 1 июля. Причем, часть здравниц, имеющих медицинские лицензии, сможет возобновить свою работу двумя неделями раньше, сообщил на селекторном совещании с главами городов и районов региона губернатор Алексей Текслер.

- Обращаю Ваше внимание, что с 1 июля для наших детей начнется летняя оздоровительная кампания, - сообщил глава региона. - Прошу всех глав муниципалитетов обеспечить на должном уровне подготовку летних лагерей как на базе школ, так и загородных площадок. Необходимо сделать все, чтобы оставшиеся летние месяцы наши дети могли отдохнуть безопасно, интересно и с пользой.

С 15 июня в регионе принято решение разрешить тренировки в спортшколах, но только на открытом воздухе. С этой же даты смогут возобновить работу санатории, имеющие лицензию на оказание медицинских услуг. Вся остальная сфера отдыха и туризма при условии строжайшего соблюдения санитарных требований приступит к работе с 1 июля.

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, однако динамика говорит о медленном спаде заболеваемости. Между тем, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других санитарных требований должны войти у населения в привычку. Они останутся даже после поэтапного снятия ограничений, отметили в правительстве региона