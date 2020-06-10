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10.06.2020 15:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курорты и детские лагеря Челябинской области откроются 1 июля

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Летняя оздоровительная компания стартует на Южном Урале 1 июля. Причем, часть здравниц, имеющих медицинские лицензии, сможет возобновить свою работу двумя неделями раньше, сообщил на селекторном совещании с главами городов и районов региона губернатор Алексей Текслер.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Обращаю Ваше внимание, что с 1 июля для наших детей начнется летняя оздоровительная кампания, - сообщил глава региона. - Прошу всех глав муниципалитетов обеспечить на должном уровне подготовку летних лагерей как на базе школ, так и загородных площадок. Необходимо сделать все, чтобы оставшиеся летние месяцы наши дети могли отдохнуть безопасно, интересно и с пользой.

С 15 июня в регионе принято решение разрешить тренировки в спортшколах, но только на открытом воздухе. С этой же даты смогут возобновить работу санатории, имеющие лицензию на оказание медицинских услуг. Вся остальная сфера отдыха и туризма при условии строжайшего соблюдения санитарных требований приступит к работе с 1 июля.

Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной, однако динамика говорит о медленном спаде заболеваемости. Между тем, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других санитарных требований должны войти у населения в привычку. Они останутся даже после поэтапного снятия ограничений, отметили в правительстве региона

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область COVID-19. Мы справимся!

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