Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота". Ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково - 10:57 мск, затем самолет направится в столицу.

Ранее посольство РФ в США отмечало, что на этот рейс смогут зарегистрироваться россияне, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Республиках Мордовия и Карелия, а также Московской, Ленинградской, Брянской, Владимирской, Вологодской и ряда других областей, пишет ТАСС.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о росте числа россиян, выразивших желание покинуть Соединенные Штаты на фоне проходящих там протестов и беспорядков. При этом еще две недели назад США в вопросе возвращения граждан РФ не считались самой горячей точкой. В основном это была Юго-Восточная Азия, также наблюдался рост запросов с Ближнего Востока.