Захарова рассказала о росте числа желающих покинуть США россиян

Растет число россиян, выразивших желание покинуть Соединенные Штаты. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, изменился ли поток желающих вернуться в Россию на фоне беспорядков в США.

"Вы даже не представляете, какой пошл спрос на самолеты. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт", - цитирует Захарову "Парламентская газета". По ее словам, количество увеличивается каждый день, и россиян можно понять.

Представитель МИД напомнила, что еще две недели назад США в вопросе возвращения граждан РФ не считались самой горячей точкой. В основном это была Юго-Восточная Азия, также наблюдался рост запросов с Ближнего Востока.

Напомним, на прошлой неделе на территориях американских штатов вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Это случилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В десятках американских городов был введен комендантский час.

Ранее, комментируя случившееся в США, Захарова назвала это национальной трагедией в правочеловеческой сфере, которую в этой стране всегда для себя считали решенной и беспроблемной. "Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", - отметила представитель МИД.