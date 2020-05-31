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31.05.2020 02:53
Рубрика: Власть

Захарова: В США произошла национальная трагедия в правочеловеческой сфере

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Соединенных Штатах случилась национальная трагедия в правочеловеческой сфере, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя продолжающиеся в США массовые протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда. История все расставляет на свои места, отметила дипломат, подчеркнув, что в ее словах нет ни доли злорадства.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Кадры, облетевшие весь мир, вызывают ужас и оторопь, заявила Захарова в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". По словам представителя МИД, она испытывает чувство сострадания к народу, который раздирают такие жуткие противоречия, и искренне сопереживает американцам. Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чем они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чем поучали весь мир, а именно - трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решенной и беспроблемной, заявила Захарова. "Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством", - цитирует ТАСС дипломата.

Представитель МИД напомнила, что в 2018 году США вышли из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Данный шаг Захарова объяснила тем, что в Вашингтоне, видимо, понимали, что творится внутри собственного государства. Она обратила внимание, что американские правозащитные организации в первые дни после убийства Флойда были очень сдержаны в оценках происходящего.

Напомним, в Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки. Неконтролируемая реакция со стороны граждан последовала на жесткое задержание в минувший понедельник американскими правоохранителями 46-летнего местного жителя Джорджа Флойда. Он умер во время жесткого задержания белым полицейским Дереком Шовином. Власти проводят расследование инцидента. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве.

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