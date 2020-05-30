ФБР обратилось за помощью к населению при расследовании дела Флойда

ФБР обратилось к жителям США с просьбой предоставить фото и видео ареста Флойда для прояснения обстоятельств его смерти. Сообщение и ссылка для желающих оказать помощь в расследовании опубликованы в Twitter отделения ФБР в Миннеаполисе.

"Если у вас есть информация, фотографии или видео того, что произошло до, во время или после инцидента, пожалуйста, передайте их нам", - со ссылкой на сообщение пишет ТАСС.

Тем временем телеканал CNN разместил новое видео, согласно которому погибшего Флойда удерживал не один, а трое полицейских. Кадры были сняты случайным очевидцем задержания и выложены в одной из соцсетей. Произошедшее в Миннеаполисе вызвало массовые беспорядки в городе. Власти объявили о введении комендантского часа. Массовые пикеты охватили несколько штатов США. Протестующие пришли и к Белому дому в Вашингтоне.