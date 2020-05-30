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30.05.2020 04:10
Рубрика: В мире

Акция против произвола полиции прошла у Белого дома

Фото: EPA/JIM LO SCALZO Фото: EPA/JIM LO SCALZO
Фото: EPA/JIM LO SCALZO

Выступающие против насилия со стороны полицейских американцы собрались у Белого дома в Вашингтоне. В акции принимают участие около тысячи человек, половина из них - афроамериканцы. В руках манифестантов плакаты: "Жизни черных имеют значение", "Прекратите стрелять", "Я не могу дышать".

Следом за Миннеаполисом протесты начались и в других городах США

Многие выкрикивают антиправительственные лозунги и показывают неприличные жесты. Восторг собравшихся вызвало сожжение перевернутого американского флага. Затем демонстранты встали на колени и, подняв руки, стали скандировать "Не стреляйте!".

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места события, у резиденции главы государства находятся усиленные наряды полиции и Секретной службы. Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося во время задержания в Миннеаполисе. Полицейские применили грубую физическую силу, организм подозреваемого не выдержал.

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