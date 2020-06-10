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10.06.2020 12:47
Рубрика: Спорт

СМИ: "Сельта" ведет переговоры с ФК "Локомотив" о выкупе прав на Смолова

Текст: Максим Домчев

"Сельта" ведет переговоры с "Локомотивом" о выкупе прав на нападающего московского футбольного клуба Федора Смолова, который этот сезон играет в аренде в испанской команде, сообщает "Чемпионат".

"Сельта" может предложить "Локомотиву" 5-6 млн евро за переход Смолова

По данным издания, "Сельта" рассчитывает на полноценный трансфер нападающего сборной России, который в нынешнем сезоне провел 6 игр и забил один мяч, в матче Примеры против мадридского "Реала",

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды. Его контракт с "Локомотивом" истекает только летом 2022 года, но сам футболист неоднократно говорил, что хотел бы остаться с Испании.

В настоящее время "Сельта" находится на 17-м месте в турнирной таблице и ведет борьбу за сохранение места в Примере. От зоны вылета команду Смолова отделяет одно очко.

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