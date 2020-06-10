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10 июня 2020 г.

Постановление правительства Тюменской области от 10 июня 2020 года № 348-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 10 июня 2020 г.
Опубликован 10 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

1. В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.3 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"выдачи в образовательных организациях, предоставляющих основное общее и среднее общее образование, аттестатов об основном общем или среднем общем образовании, а также проведения тестирований (собеседований) в рамках индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в образовательные организации (классы) для получения образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.".

1.2. В пункте 4:

абзац первый подпункта 4.3 изложить в следующей редакции:

"прибывающих в аэропорт "Рощино" г. Тюмени специальными рейсами из неблагополучных регионов Российской Федерации, в том числе с месторождений:";

в абзаце первом подпункта 4.4 слова ", в том числе из городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской области" исключить;

абзац второй подпункта 4.4 признать утратившим силу.

1.3. Подпункт 5.1 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область для осуществления трудовой деятельности из других субъектов Российской Федерации, обеспечить проведение исследований на предмет наличия у данного гражданина новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований ненормативным правовым актом Департамента здравоохранения Тюменской области.".

2. Положения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 11 июня 2020 года.

3. Положения подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Губернатор области А.В.Моор



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