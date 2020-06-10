Ученые Союзного государства объединят усилия для разработки вакцины

Гусаков, слова которого приводит БЕЛТА, констатировал, в России уже разработан целый ряд вакцин для борьбы с пандемией. "Но насколько они эффективны, еще сложно говорить, поскольку они еще не прошли все испытания. И ученые Беларуси сконцентрировали внимание на этой проблеме". Поэтому он рассчитывает, что совместными научными штурмами удастся "скорее продвинуть разработку препаратов и провести их проверку".

Кроме того, кооперация целесообразна, по мнению ученого, и при разработке лекарственных препаратов прямого действия против коронавируса и методов лечения COVID-19. "Сейчас таких эффективных, однозначных препаратов пока нет", - констатировал председатель президиума НАН, пояснив, что "именно такая модификация вируса впервые появилась в мире".

По его словам, в Академии наук РБ и в системе Минздрава республики разработан целый ряд противовирусных препаратов. Но они создавались еще до пандемии и имеют общее противовирусное назначение. "Поэтому сейчас мы работаем над специализацией препаратов, исходя из особенностей вируса, который оказался очень коварным и сложным для понимания", - признался Гусаков.

Участники академической конференции, сообщает агентство, рассмотрят в ходе видеомоста возникновение, эволюцию и эпидемиологию коронавирусов, клинические аспекты ведения пациентов, показатели системы иммунитета, разработку потенциальных ингибиторов методами виртуального скрининга, молекулярного моделирования и химического синтеза.

Кроме того, будет обсуждаться и разработка новых технологий профилактики, диагностики и лечения, современные подходы к выработке комплексных стратегических решений по работе в неблагоприятных условиях.